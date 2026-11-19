„Herzlich willkommen in der Ordination, ich bin die KI-Assistenz, wie kann ich Ihnen helfen?“ Einmal heißt sie Karl, einmal Kiris. Karl hilft Psychiater Dietmar Bayer in Leibnitz, Kiris hebt im Primärversorgungszentrum Medius in Graz ab. „Wir haben die KI seit einem halben Jahr im Einsatz“, sagt Allgemeinmediziner Stefan Korsatko, der das Zentrum leitet. „Es ist ein besserer Anrufbeantworter“, erklärt er. Kiris nimmt auf, was der Patient will – die Infos landen bei den Zuständigen, nach Dringlichkeit sortiert oder ob ein Rückruf erwünscht ist.

Kürzere Wartezeiten für Patienten

„Es ist eine massive Zeitersparnis, wir können unsere Ressourcen besser einsetzen“, sagt Korsatko. Am Anfang musste man sich ein paar Beschimpfungen von Patienten gefallen lassen, inzwischen ist die Resonanz gut. „Die Leute haben gemerkt, wie schnell jetzt alles geht.“