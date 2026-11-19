Sie sorgten für politische Schlagzeilen: jene Skulpturen von Erwin Wurm, die für kurze Zeit den Eingang der Säulenhalle des Parlaments zierten – und dann wieder verschwanden. Eine von ihnen ist nun wieder öffentlich zu sehen allerdings in Düsseldorf vor dem Schauspielhaus. Zuvor war eine unschöne Debatte um die Skulpturen „Gate“ (2021) und „Holding Up“ (2022) entstanden, die 2024 der letzte Kunsterwerb unter Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) waren.