Dunkel und geheimnisvoll ist der Winter rund um den Wörthersee in Kärnten. Doch wenn die verschiedenen Adventmärkte eröffnen, wird die Atmosphäre magisch.
Es war schon als Kind etwas Besonderes, wenn es im Sommer zum Baden an den smaragdgrünen Wörthersee ging. Gut eine Stunde ist das Wasser mit dem Zug von meinem Heimatort entfernt. Mit dreizehn Jahren nahm mich meine Mama dorthin auf einen Winterausflug mit. Es ging auf einen der vielen Adventmärkte rund um den Wörthersee. Ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde.
Seitdem komme ich im Winter jedes Jahr mit Familie, Freunden oder allein wieder und besuche gleich mehrere Orte. Schiff- und schnelle Zugverbindungen machen es möglich, den See von seiner winterlichen Seite kennenzulernen. Seit 20. November haben die Adventmärkte ihre Pforten geöffnet. Damit auch bei Ihnen die Vorfreude wächst, nehme ich Sie mit auf eine Reise zu den magischen Orten rund um den größten See Kärntens.
Velden: Am Adventmarkt wird es romantisch
Die Adventreise startet in Velden. Im Winter wird die Gemeinde, die auch für ihr Casino bekannt ist, ein verträumter Ort. Tausende Lichter spiegeln sich im Wasser, wenn die Kerzen des schwimmenden Adventkranzes leuchten.
Entlang der Seepromenade kann man Liebespaare beobachten, wenn sie verschlungen Hand in Hand dahinschlendern. Velden im Winter ist ein Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen.
Kunst und Musik in Pörtschach
Weiter geht die Reise mit dem Zug. Nur fünf Minuten mit der Bahn von Velden entfernt liegt die Gemeinde Pörtschach. Die Winterzeit wird dort von Künstlern gestaltet. Ihre Installationen und Lichtinszenierungen am Pörtschacher Adventmarkt sind beeindruckend. Beim gemütlichen Spazieren ertönt Musik von heimischen Chören, Solokünstlern und Ensembles. Mit einer warmen Tasse Tee rückt beim Lauschen Weihnachten ein Stück näher.
Advent weit oben über der Wolkendecke
Hinein in den Bus, dann geht es von Pörtschach hoch hinauf auf den Pyramidenkogel. Die Aussicht von dort auf den Wörthersee ist atemberaubend. Nach dem Besuch auf dem hölzernen Aussichtsturm machen wir es uns am Fuße des Kogels bei wärmenden Feuerschalen, Glühwein und einem großen kulinarischen Angebot gemütlich.
Von Pörtschach nach Maria Wörth
Den letzten Abstecher machen wir ans Südufer des Wörthersees. Von Pörtschach oder Velden aus reisen wir mit der Adventschifffahrt über das Wasser nach Maria Wörth. Auf Kinder wartet dort eine Eisprinzessin mit Geschichten. Spannende Kirchenführungen, Alpakawanderungen und ein Wunschbaum verkürzen dort die Zeit auf Weihnachten. Die Adventmärkte rund um den Wörthersee sind vom 20. November bis zum 20. Dezember jeweils freitags bis sonntags sowie am 7. & 8. Dezember geöffnet
Infos: www.woerthersee.com
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