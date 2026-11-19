Es war schon als Kind etwas Besonderes, wenn es im Sommer zum Baden an den smaragdgrünen Wörthersee ging. Gut eine Stunde ist das Wasser mit dem Zug von meinem Heimatort entfernt. Mit dreizehn Jahren nahm mich meine Mama dorthin auf einen Winterausflug mit. Es ging auf einen der vielen Adventmärkte rund um den Wörthersee. Ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde.