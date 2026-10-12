Forum & Debatten: Jetzt neu auf krone.at!

Vertraut unter den Artikeln, mit neuen Funktionen und einem eigenen Debattenbereich – ab sofort diskutiert Österreich noch lebendiger mit. Was die neue „Krone“-Community mit sich bringt, erfahren Sie hier.
Auf krone.at wird seit jeher leidenschaftlich diskutiert, hinterfragt und Meinungen ausgetauscht. Ihre Stimme ist das, was unsere Seite jeden Tag mit Leben füllt. Ab heute präsentieren wir Ihnen „Die Stimme Österreichs“ – unsere runderneuerte Community-Welt.
Wir haben uns vorgenommen: Das Diskutieren soll noch einfacher, übersichtlicher und interaktiver werden – ohne dass Sie auf Ihre gewohnte Umgebung verzichten müssen.
Das Forum unter den Artikeln: Vertraut, aber spürbar besser
Das Wichtigste zuerst: Sie finden die Kommentare wie gewohnt direkt unter den Berichten. Sie müssen nichts neu lernen, können sich aber auf viele praktische Verbesserungen freuen:
Ihre Meinung im besten Licht: Ab sofort können Sie Texte übersichtlicher strukturieren – mit Absätzen, Aufzählungen, Formatierungen und Verlinkungen. So verleihen Sie Ihren Argumenten noch mehr Ausdruck.
Lieblings-Usern folgen: Gefällt Ihnen der Standpunkt einer bestimmten Person besonders gut? Folgen Sie dem Profil und verpassen Sie künftig keinen Beitrag mehr.
Aktivität wird belohnt: Wer sich regelmäßig und fair einbringt, sammelt Punkte und schaltet besondere Abzeichen frei.
Alles bleibt vertraut: Ihr Login, Ihr Passwort und Ihre Abos funktionieren wie gewohnt.
Neu: Der Debattenbereich – Das Stimmungsbild unseres Landes
Zusätzlich zu den Kommentaren unter den Artikeln gibt es ab sofort eine neue Plattform: die Debatten.
Hier dreht sich alles um die großen Fragen, die unser Land bewegen:
Direkt abstimmen & Position beziehen: In übersichtlichen Pro-&-Contra-Runden sehen Sie sofort, wie Österreich denkt, und können mit einem Klick Ihre Stimme abgeben.
Eigene Themen vorschlagen: Sie möchten eine Diskussion anstoßen, die Ihnen auf dem Herzen liegt? Reichen Sie ganz einfach Ihren Vorschlag ein.
Alles auf einen Blick: Hier finden auch beliebte Leserbriefe aus „Das freie Wort“ und aktuelle Community-Aktionen ihren festen Platz.
Ein frischer Start: Hinweis zur Umstellung
Damit das Forum in Zukunft schneller, stabiler und sicherer läuft, haben wir die Technik dahinter komplett erneuert. Aus diesem Grund können bisherige Alt-Kommentare im neuen System nicht mehr angezeigt werden.
Für unsere vielen treuen Stammleserinnen und Stammleser haben wir uns jedoch ein Dankeschön überlegt: Auf Sie wartet ein Treuebonus in Form von 100 Punkten direkt in Ihrem Profil, damit Ihr Einsatz der vergangenen Jahre nicht vergessen ist.
Probieren Sie es direkt aus!
Die neue Community lebt von Ihnen. Schreiben Sie Ihren ersten Beitrag unter diesem Artikel, stimmen Sie bei den Debatten ab oder erkunden Sie Ihr neues Profil.
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Rückmeldungen haben, steht Ihnen unser Community-Team wie immer gerne unter forum@krone.at zur Seite.
Wir wünschen Ihnen spannende Diskussionen und viel Freude beim Entdecken!
Ihr Community-Team von krone.at