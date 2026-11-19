Die Frage, ob der Mord und Mordversuch von Perg am Montag zu verhindern gewesen wären, ist Gegenstand von Ermittlungen. Wie berichtet, soll ein psychisch angeschlagener Türke (35) während eines Streits mit seinem Bruder (30) diesem mit einem Messer den Hals aufgeschlitzt haben. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Der wegen Gewaltdelikten mehrfach vorbestrafte Verdächtige soll mit der Stichwaffe auch die Schwägerin (31) schwer verletzt haben.