Schwer hat es derzeit die Wirtschaft und da vor allem jene im nördlichen Waldviertel, das von vielen Hiobsbotschaften heimgesucht wurde – zuletzt etwa mit den Pleiten des Autozulieferers Pollmann aus Karlstein oder des Bauunternehmens Schiller in Grafenschlag sowie dem angekündigten Kahlschlag des Stora Enso-Sägewerks in Brand. Insgesamt sind etwa 700 Arbeitsplätze betroffen.