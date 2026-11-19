Viele wirtschaftliche Hiobsbotschaften kamen zuletzt aus dem Waldviertel. Aber es gibt auch „Leuchttürme“. Das Land und seine Wirtschaftsagentur haben die Stärken des Viertels herausgearbeitet, in diesem Rahmen sollen nun aus der Region Projekte entstehen. Welche Stärken das sind und wie das gehen soll.
Schwer hat es derzeit die Wirtschaft und da vor allem jene im nördlichen Waldviertel, das von vielen Hiobsbotschaften heimgesucht wurde – zuletzt etwa mit den Pleiten des Autozulieferers Pollmann aus Karlstein oder des Bauunternehmens Schiller in Grafenschlag sowie dem angekündigten Kahlschlag des Stora Enso-Sägewerks in Brand. Insgesamt sind etwa 700 Arbeitsplätze betroffen.
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