Häufig stellt sich die Frage, ob Baden die Haut zu sehr austrocknet. Eine kleine Studie an der Universität von Maine, USA, ergab, allerdings bei Kindern von sechs Monaten bis 11 Jahren, dass zweimal täglich 15-20 Minuten in der Wanne mit anschließend Feuchtigkeit bindender Hautpflege eine Verbesserung der Symptome bei Neurodermitis. Verallgemeinern kann man das aber nicht, jeder muss selbst ausprobieren, was einem guttut. Auf jeden Fall ist es aber wichtig, rückfettende Badezusätze zu verwenden. Beim Duschen unterstützen ölige, pH-neutrale, seifenfreie Reinigungsprodukte.