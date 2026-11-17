Um schuppende, trockenen Stellen zu verhindern, muss man der Haut helfen, Flüssigkeit zu binden. Hyaluronsäure, Glycerin und Harnstoff (Urea) sollten in dafür geeigneten Pflegemitteln enthalten sein.
Trockene Haut entsteht, wenn mehr Feuchtigkeit aus der obersten Hornschicht verdunstet, als von unteren Hautschichten nachgeliefert werden kann. Zudem verfügt die Haut in der Lederhaut (mittlere Schicht) über Feuchtigkeitsdepots, die vor allem durch Hyaluronsäure, Glycerin und Harnstoff (Urea) gebunden wird. Daraus ergibt sich, welche Inhaltsstoffe in Pflegemitteln enthalten sein sollten.
Rückfettende Produkte sind jetzt wichtig
Schon vorbeugend, spätestens aber bei den ersten Anzeichen, rückfettende, aufbauende und beruhigende Pflege verwenden! Duschöl statt Schaumbad, Bodymilk statt Bodylotion. Lipidhaltige Cremes und milde Reinigung verwenden.
Ohne den äußeren Schutzmantel der Haut, den Hydrolipidfilm, hätten Krankheitserreger, mechanische und chemische sowie Umwelteinflüsse leichtes Spiel, unser größtes Organ zu schädigen und sogar in das Körperinnere vorzudringen. An der Oberfläche befinden sich abgestorbene Zellen, die dachziegelartig aufeinander liegen und das Stratum corneum bilden. Sie sind in Lipide, hauteigene Fette, eingebettet. Diese Hornschicht erneuert sich bei jungen Menschen alles zwei bis drei Wochen, bei älteren verlangsamt sich der Regenerationsprozess.
Gerade im Herbst wird die äußere Schutzschicht angegriffen: Heizungsluft, Warm-Kalt-Wechsel, Wind, wenig Frischluft, mechanische Reibung durch Kleidung günstigen Feuchtigkeitsverlust. Das führt zu trockenen Stellen, Juckreiz, Rötungen. Im Gesicht sind Stirn, Wangen und Kinn besonders betroffen, am Körper Arme, Hände, Schienbeine, Arm- und Beinbeugen.
Häufig stellt sich die Frage, ob Baden die Haut zu sehr austrocknet. Eine kleine Studie an der Universität von Maine, USA, ergab, allerdings bei Kindern von sechs Monaten bis 11 Jahren, dass zweimal täglich 15-20 Minuten in der Wanne mit anschließend Feuchtigkeit bindender Hautpflege eine Verbesserung der Symptome bei Neurodermitis. Verallgemeinern kann man das aber nicht, jeder muss selbst ausprobieren, was einem guttut. Auf jeden Fall ist es aber wichtig, rückfettende Badezusätze zu verwenden. Beim Duschen unterstützen ölige, pH-neutrale, seifenfreie Reinigungsprodukte.
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