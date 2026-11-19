Immer mehr Muslime in Afrika

Dass die Christen zahlenmäßig auf Platz 2 der Weltreligionen abrutschen, liegt vor allem daran, dass in Subsahara-Afrika die Bevölkerung mit muslimischem Glauben rasch wächst. Zwar wird dort auch die Zahl der Christen ansteigen, die Geburtenrate muslimischer Frauen ist mit 3,1 Kindern aber am höchsten.