In neun Jahren
Muslime überholen Christen als größte Religion
Das Christentum ist nur noch wenige Jahre davon entfernt, als größte Religion der Welt abgelöst zu werden. Eine US-Studie prognostiziert, dass Muslime es bis 2035 2,57 Milliarden Muslime und „nur“ noch 2,52 Milliarden Christen geben wird.
Die Wie aus der Langzeitstudie des Pew Research Centers weiter hervorgeht, wird diese Entwicklung auch über das Jahr 2035 hinaus andauern. Bis 2070 werden demnach 3,64 Milliarden Muslime und 3 Milliarden Christen vorhergesagt.
Immer mehr Muslime in Afrika
Dass die Christen zahlenmäßig auf Platz 2 der Weltreligionen abrutschen, liegt vor allem daran, dass in Subsahara-Afrika die Bevölkerung mit muslimischem Glauben rasch wächst. Zwar wird dort auch die Zahl der Christen ansteigen, die Geburtenrate muslimischer Frauen ist mit 3,1 Kindern aber am höchsten.
Das Pew Research Center hat die Studie auch auf X geteilt:
Europa steht ein Wandel bevor
Auch in Europa steht uns ein Wandel bevor. Der Studie zufolge werden bis 2070 27 Millionen Muslime einwandern. Der Bevölkerungsanteil in Frankreich könnte bis dahin auf 20 Prozent anwachsen, in Schweden auf 19 Prozent.
Die Zahl der Christen beträgt derzeit in Europa etwa 500 Millionen und wird bis 2070 auf 324 Millionen sinken, auch in den USA werden ähnliche Verhältnisse erwartet.
Änderungen werden ebenso für Asien erwartet, weil sich dort immer mehr Menschen von den religiösen Traditionen abwenden. Vor allem der Buddhismus wird an Anhängern verlieren.
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