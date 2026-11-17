Bosch setzt auf Reparieren statt Tauschen

Die naheliegende Lösung wäre, nicht immer die komplette Hochvoltbatterie auszutauschen. Bosch setzt deshalb auf Reparaturkonzepte, bei denen einzelne defekte Komponenten oder Zellen ersetzt werden können. Für bestimmte Hybridmodelle existieren laut Hoellbacher bereits Verfahren, mit denen sich Batteriezellen vergleichsweise günstig tauschen lassen. Die eigentliche Herausforderung sei nun, solche Lösungen technisch breit verfügbar, wirtschaftlich interessant und für Werkstätten planbar zu machen.