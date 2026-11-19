Ähnlicher Fall geschah 2024 in Rotterdam

Schon vor mehr als zwei Jahren hatte ein ähnlicher Fall in den Niederlanden für Aufsehen gesorgt: Im Rotterdamer Stadtteil Delfshaven erhielt eine Frau mehrere Umschläge mit Bargeld, deren Absender unbekannt war. Sie bekam erst 250 Euro mit einem Zettel auf dem stand: „Als Dankeschön für all die guten Dinge, die Sie für mich getan haben. Tun Sie etwas Schönes damit oder spenden Sie es für einen guten Zweck.“