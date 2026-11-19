Polizei ermittet
Unbekannter steckt 50-Euro-Scheine in Briefkästen
Ein rätselhafter Geldsegen beschäftigt die Polizei in den Niederlanden: Bewohner einer Wohnhausanlage entdeckten 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. Bei wem es sich um den edlen Spender handelt, ist vollkommen unklar ...
Neben Werbeprospekten und Rechnungen ist ein 50-Euro-Schein natürlich eine willkommene Abwechslung im Briefkasten. Doch die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schiedam-Groenoord, die unerwartet auf diese Art beschenkt wurden, rätseln nun, was es mit der Aktion auf sich hat.
Beschenkte: „Vielleicht waren es kleine Wichtel?“
„Mein Sohn hatte den Briefkasten geleert; da war dieser Schein drin, sonst nichts“, erklärte eine Betroffene gegenüber der Lokalzeitung Omroep Twee. Sie findet die Aktion etwas seltsam. „Man denkt dann: ,Schuldet mir jemand etwas?‘ Aber nein, überhaupt nicht“, so die Anwohnerin. Sie hat keine Ahnung, wer dahinterstecken könnte: „Ich weiß es wirklich nicht, vielleicht kleine Wichtel?“
Etwa zehn Parteien im Haus wurden mit einem 50-Euro-Schein beschenkt. Jene, die leer ausgingen, waren darüber enttäuscht. Eine Anwohnerin war über das Geschenk im Briefkasten jedoch auch so irritiert, dass sie die Polizei verständigte. Die Exekutive entschied, dass die Beschenkten das Geld erst nach einem Jahr ausgeben dürfen, falls bis dahin unklar bleibt, wer es dort hinterlegt hat.
Ähnlicher Fall geschah 2024 in Rotterdam
Schon vor mehr als zwei Jahren hatte ein ähnlicher Fall in den Niederlanden für Aufsehen gesorgt: Im Rotterdamer Stadtteil Delfshaven erhielt eine Frau mehrere Umschläge mit Bargeld, deren Absender unbekannt war. Sie bekam erst 250 Euro mit einem Zettel auf dem stand: „Als Dankeschön für all die guten Dinge, die Sie für mich getan haben. Tun Sie etwas Schönes damit oder spenden Sie es für einen guten Zweck.“
Danach erhielt die Dame noch zwei Umschläge. In einem fand sie 600 Euro, im dritten 1000 Euro. Auch in diesem Fall ermittelte die Polizei, konnte aber nicht herausfinden, wer die Umschläge in den Briefkasten gelegt hatte.
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