Man fühlt sich ans Meer versetzt

Die „Krone“ hat sich das ungewöhnliche Konzept angesehen – und gleich selbst getestet. Schon beim Betreten fühlt man sich ans Meer versetzt. Unter den Füßen knirscht feines Salz, die Luft ist angenehm und weckt Kindheitserinnerungen an Urlaube an der Adria. Damals hieß es schließlich immer, die salzige Luft sei gut für die Bronchien. Ob das tatsächlich so ist, sei dahingestellt. Angenehm ist es jedenfalls.