Sand war gestern! In Enns können Kinder jetzt in einer riesigen Salzkiste spielen, während ihre Eltern entspannen. Dafür wurden gleich vier Tonnen Speisesalz angeliefert. Die ungewöhnliche Idee stammt aus Deutschland und feiert nun in Oberösterreich ihre Premiere. Die „Krone“ hat das Konzept getestet.
Was in Deutschland längst ein Renner ist, gibt es jetzt erstmals auch in Österreich. In Enns haben Roland Pirklbauer und seine Partnerin Nina den ersten „Babybeach“ des Landes eröffnet – einen Indoor-Spielplatz, auf dem Kinder nicht im Sand, sondern im Salz spielen.
Man fühlt sich ans Meer versetzt
Die „Krone“ hat sich das ungewöhnliche Konzept angesehen – und gleich selbst getestet. Schon beim Betreten fühlt man sich ans Meer versetzt. Unter den Füßen knirscht feines Salz, die Luft ist angenehm und weckt Kindheitserinnerungen an Urlaube an der Adria. Damals hieß es schließlich immer, die salzige Luft sei gut für die Bronchien. Ob das tatsächlich so ist, sei dahingestellt. Angenehm ist es jedenfalls.
Fein zerstäubte Sole
Wo sonst Sandburgen gebaut werden, wird hier mit Salz geschaufelt. In zwei Spielräumen können Kinder herumtollen. Gleichzeitig wird eine 14-prozentige Salzlösung, sogenannte Sole, fein zerstäubt. Der Betreiber betont allerdings ausdrücklich, dass Babybeach keine medizinische Behandlung ist und auch kein Heilversprechen abgegeben wird. Im Vordergrund stehen das Spielerlebnis und die angenehme Atmosphäre. Die Kleinen atmen die salzhaltige Luft ganz nebenbei ein, während die Eltern entspannen. Nur eines ist Pflicht: weiße Socken. Barfuß geht nicht.
„Eine echte Herzensangelegenheit“
Für den ungewöhnlichen Spielplatz wurden vier Tonnen Speisesalz in Lebensmittelqualität angeliefert. Das Konzept hatten Nina und Roland zufällig entdeckt. „Für uns ist der ,Babybeach’ nicht nur ein Geschäft, sondern eine echte Herzensangelegenheit“, erzählen die beiden. Besonders die strahlenden Kinderaugen und das positive Feedback der Familien würden sie glücklich machen. Für 45 Minuten zahlen Erwachsene 15 Euro, Kinder von einem bis zwölf Jahren fünf Euro. Mit der OÖ Familienkarte gibt es Ermäßigungen.
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