Russland soll 2024 im Krieg verbotenes Tränengas gegen ukrainische Truppen eingesetzt haben. Das ergab eine Untersuchung, die die Ukraine gemeinsam mit der internationalen Chemiewaffenkontrollbehörde OPCW durchgeführt hat. Demnach hatten russische Streitkräfte im September 2024 eine Drohne eingesetzt, um einen Tränengasbehälter auf den Kriegsgegner abzuwerfen.
Ein dementsprechendes Video fanden Ermittlerinnen und Ermittler auf Telegram. Die Behörde OPCW hatte bereits vor zwei Jahren bestätigt, dass an mehreren Orten in der Ukraine Tränengas nachgewiesen worden sei. Die aktuelle Untersuchung bringt die eingesetzten Waffen jedoch erstmals mit dem russischen Militär in Verbindung. Laut ukrainischen Angaben gab es während des fast fünfjährigen Kriegs etwa 15.000 ähnliche Vorfälle, bei denen in ungefähr 3000 Fällen Truppen medizinisch versorgt werden mussten. Der Kriegsgegner setze regelmäßig Tränengas ein, um Truppen aus Gebäuden und Schützengräben zu vertreiben, hieß es aus Kiew.
Der Kreml äußerte sich nicht zu den Ergebnissen der jüngsten Untersuchung. In der Vergangenheit hat er den Einsatz chemischer Waffen stets bestritten und stattdessen behauptet, die Ukraine habe die verbotenen Substanzen eingesetzt. Laut der Chemiewaffenkonvention, die auch die russische Regierung unterzeichnet hat, ist der Einsatz von Tränengas im Friedensfall durch die Polizei erlaubt, der Kriegseinsatz ist hingegen verboten.
Das österreichische Außenministerium verurteilte den Einsatz von Tränengas am Mittwochabend auf der Plattform X und forderte den Kreml auf, den Gebrauch „unverzüglich einzustellen“. Tränengas verursacht ein brennendes Gefühl und bewirkt tränende Augen, Husten, Brustbeklemmung, Atemnot und Hautreizungen. In den meisten Fällen lässt die Wirkung innerhalb von zehn bis 20 Minuten nach. Allerdings wirkt Tränengas auf Menschen unterschiedlich. Längerer Kontakt kann zu schweren Gesundheitsrisiken führen.
Das russische Militär greift laut Geheimdiensten zudem immer häufiger zu chemischen Waffen im Krieg in der Ukraine, beispielsweise zum Lungenkampfstoff Chlorpikrin. Dieser Stoff ist in hohen Konzentrationen in geschlossenen Räumen tödlich und wurde im Ersten Weltkrieg auch unter der Bezeichnung Grünkreuz-1 eingesetzt.
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