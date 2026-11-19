Ein dementsprechendes Video fanden Ermittlerinnen und Ermittler auf Telegram. Die Behörde OPCW hatte bereits vor zwei Jahren bestätigt, dass an mehreren Orten in der Ukraine Tränengas nachgewiesen worden sei. Die aktuelle Untersuchung bringt die eingesetzten Waffen jedoch erstmals mit dem russischen Militär in Verbindung. Laut ukrainischen Angaben gab es während des fast fünfjährigen Kriegs etwa 15.000 ähnliche Vorfälle, bei denen in ungefähr 3000 Fällen Truppen medizinisch versorgt werden mussten. Der Kriegsgegner setze regelmäßig Tränengas ein, um Truppen aus Gebäuden und Schützengräben zu vertreiben, hieß es aus Kiew.