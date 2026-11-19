In einem Interview mit „Shack News“ erklärte Entwickler Rockstar Games, dass nur Features integriert wurden, die als notwendig und ergänzend für die kriminelle Geschichte von Jason und Lucia empfunden wurden. „,GTA VI’ ist ein Spiel über ein Paar in der Klemme, Liebende auf der Flucht“, so Rockstar. „Wir haben zwar vieles aus früheren ,GTA’-Titeln übernommen, aber alles, was wir in ,GTA VI’ implementiert haben, dient dazu, die Geschichte, die wir erzählen wollten, und die Gameplay-Systeme, die wir erweitern wollten, zu unterstützen - Dinge wie das Fahndungssystem, das Radio, Raubüberfälle und Autodiebstähle.“