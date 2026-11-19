„GTA VI“ bricht mit einer Tradition, die manch Fan der Videospielreihe über die Jahrzehnte „lieb gewonnen“ haben dürfte. Das allerdings aus gutem Grund, wie Entwickler Rockstar Games erläutert.
In „GTA VI“ gibt es viel zu tun und zu erleben. Rund um das schillernde Vice City erstrecken sich Inselparadiese, alligatorverseuchte Sümpfe, landwirtschaftliche Pampa, eine Kleinstadt voller Krimineller und ein unberührter Nationalpark, in denen man verschiedensten Tätigkeiten nicht nur krimineller Natur nachgehen kann: Tauchausflüge, Angeltouren, Jagen, Wrestling, Fallschirmspringen, Boxen, Minigolf, Jetski fahren, Offroad-Rennen, Taxifahren oder Shopping sind nur einige der optionalen Aktivitäten.
Kein käuflicher Sex
Ein „Markenzeichen“ des Franchise fehlt jedoch, wie die Spiele-Website „Kotaku“ bei ihrem bislang mehr als 150 Stunden umfassenden Test des Games bemerkte – nämlich die Möglichkeit, die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch zu nehmen. Das erste „Grand Theft Auto“ mit Prostituierten, die Spieler engagieren konnten, war „GTA 3“ aus dem Jahr 2001. Seitdem waren sie in jedem Hauptspiel der Serie vertreten. „GTA VI“ bricht nun offenbar jedoch mit dieser 25-jährigen Tradition.
In einem Interview mit „Shack News“ erklärte Entwickler Rockstar Games, dass nur Features integriert wurden, die als notwendig und ergänzend für die kriminelle Geschichte von Jason und Lucia empfunden wurden. „,GTA VI’ ist ein Spiel über ein Paar in der Klemme, Liebende auf der Flucht“, so Rockstar. „Wir haben zwar vieles aus früheren ,GTA’-Titeln übernommen, aber alles, was wir in ,GTA VI’ implementiert haben, dient dazu, die Geschichte, die wir erzählen wollten, und die Gameplay-Systeme, die wir erweitern wollten, zu unterstützen - Dinge wie das Fahndungssystem, das Radio, Raubüberfälle und Autodiebstähle.“
Viele Aspekte der Vorgänger fehlen demnach in „GTA VI“, aber Rockstar zeigt sich überzeugt, „dass alle vorhandenen Elemente notwendig sind und die Gefühle und Motivationen, die wir im Spielverlauf von Jasons und Lucias Geschichte hervorheben wollten, optimal ergänzen.“ Stripclubs mit reichlich Nacktheit gibt es allerdings nach wie vor, merkt „Kotaku“ an. Und wer etwas Spaß haben wolle, könne jederzeit nach Hause kommen und Jason und Lucia dazu bringen, Sex zu haben.
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