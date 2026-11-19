Mehr Passagiere in Malta und Kosice, Rückgang in Wien

Das Passagieraufkommen legte in den ersten drei Quartalen 2026 in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice leicht zu und stieg um 0,7 Prozent auf insgesamt 33.111.562 Passagiere. Wachstumstreiber waren die Auslandsbeteiligungen: Am Flughafen Malta gab es ein Plus von 14,5 Prozent auf 8.749.247 Reisende. Am Flughafen Kosice legte das Passagierwachstum um 32,1 Prozent auf 883.514 Fluggäste zu. Am Standort Wien-Schwechat hingegen war die Passagierentwicklung rückläufig und ging um 4,5 Prozent auf 23.478.801 Reisende zurück.