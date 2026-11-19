Wer aktuell auf dem Wiener Zentralfriedhof spaziert, der entdeckt sehr schnell Dutzende – im gesamten Areal wohl Hunderte – Erdgräber ohne Grabstein. Die einen sind von selbst umgestürzt und zerbrochen, andere wurden von Friedhofsmitarbeitern penibel aus dem Sockel gehoben und auf Holzscheiten auf das Grab gelegt.