Warum wir den 1. November zum Heilen brauchen

Allerheiligen verbinden wir meist mit grauem Herbstwetter, Friedhöfen und Abschied. Doch historisch und psychologisch steckt im 1. November eine enorme Kraft für unsere mentale Gesundheit. Die moderne Psychologie zeigt: Allerheiligen ist kein Tag des Todes, sondern ein Tag der Verbindung. Gemeinsame Rituale geben Struktur und signalisieren unserem Gehirn Sicherheit. Bewusstes Erinnern aktiviert Regionen für Liebe und Belohnung – der Schmerz wandelt sich in Dankbarkeit. Psychologin Elisabeth Meyer ist bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zu Gast und klärt über das Thema auf.