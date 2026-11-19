Die Westbahn feiert ihren 15. Geburtstag und erwartet am Donnerstag den zehnmillionsten Kunden. In Zukunft will man in fast alle Himmelsrichtungen fahren: Wohin, das verraten die beiden Geschäftsführer Marco Ramsbacher und Thomas Posch im „Krone“-Gespräch – und auch, wie pünktlich ihre Züge wirklich sind.
„Krone“: Sie fahren seit März auf der Südstrecke. Wie fällt die erste Bilanz aus?
Thomas Posch: Die Zahlen sind erfreulich. Obwohl aufgrund einer Baustelle drei Monate lang nur 70 Prozent der Züge fahren konnten, sind die Zahlen über dem Plan, sowohl was Budget als auch die Fahrgäste betrifft. Wir sind auf einem guten Weg und werden das Ziel, in drei Jahren profitabel zu werden, halten können.
Marco Ramsbacher: Wir sind auf der Weststrecke verwöhnt. Die Südstrecke ist von der Infrastruktur her anfälliger. Im Westen sind wir pünktlicher.
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