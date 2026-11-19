„Krone“: Sie fahren seit März auf der Südstrecke. Wie fällt die erste Bilanz aus?

Thomas Posch: Die Zahlen sind erfreulich. Obwohl aufgrund einer Baustelle drei Monate lang nur 70 Prozent der Züge fahren konnten, sind die Zahlen über dem Plan, sowohl was Budget als auch die Fahrgäste betrifft. Wir sind auf einem guten Weg und werden das Ziel, in drei Jahren profitabel zu werden, halten können.

Marco Ramsbacher: Wir sind auf der Weststrecke verwöhnt. Die Südstrecke ist von der Infrastruktur her anfälliger. Im Westen sind wir pünktlicher.