Der Reichenauer Adrian Pertl (32) darf trotz verpasstem 2. Lauf in Levi bei Heim-Weltcup in Gurgl (T) ran. Sein Lavanttaler Landsmann Oscar Heine (23) ist nun erster Ersatzmann, muss auf seinen Startplatz hoffen. Entscheidend wird erneut, ob Ass Manuel Feller antritt oder nicht.
Selbe Situation, eine Woche später – nur mit vertauschten Rollen! Vorm Weltcup-Slalom in Levi musste noch der Reichenauer Adrian Pertl auf einen Rückzieher von Manuel Feller hoffen. Jetzt für den Heim-Weltcup am Sonntag in Gurgl ist es mit Oscar Heine der andere Kärntner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.