Selbe Situation, eine Woche später – nur mit vertauschten Rollen! Vorm Weltcup-Slalom in Levi musste noch der Reichenauer Adrian Pertl auf einen Rückzieher von Manuel Feller hoffen. Jetzt für den Heim-Weltcup am Sonntag in Gurgl ist es mit Oscar Heine der andere Kärntner.