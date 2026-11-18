Tragischer Unfall am Mittwochvormittag in Ennsdorf im Bezirk Amstetten: Ein 51-Jähriger aus Windhaag bei Perg (OÖ) kam mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonwand einer Autobahnunterführung. Der Mann wurde im Wagen eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.
Auch eine Reanimation konnte ihn nicht mehr retten: Unternehmer Christian D. (51) aus Windhaag bei Perg – er hatte ein Reparaturunternehmen in Perg gegründet – war am Mittwoch gegen 9 Uhr mit seinem Auto in Ennsdorf (NÖ) Richtung St. Valentin unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte links mit der Betonwand der Autobahnunterführung. Der Mühlviertler wurde im Wrack eingeklemmt.
Nachkommende Verkehrsteinehmer halfen
Passanten setzten die Rettungskette in Gang und versuchten, dem Schwerverletzten zu helfen. Feuerwehrleute konnten ihn befreien, doch Christian D. verstarb an der Unfallstelle.
Tochter maturiert
Der Windhaager Bürgermeister Martin Luger ist schockiert „Christian war Ersatzgemeinderat, jahrelang Obmann des Musikvereins, im Ortsleben total integriert. Seine beiden Kinder maturieren gerade. Am Samstag haben wir uns noch am Maturaball der Tochter gesehen, ich bin einer ihrer Lehrer. Es ist ein großer Verlust, nicht nur für die Familie, sondern auch für unsere Gemeinde.“
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