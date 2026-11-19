Dabei begann alles plangemäß. Nachdem Marco Kasper Ende des ersten Drittels nach einem Scheibengewinn vor dem Tor nur die Stange getroffen hatte, verwertete Lucas Raymond nach einem Pass von Andrew Copp zur 1:0-Führung. Doch Boston war es, das mit je zwei Treffern in den weiteren Abschnitten nachlegte. Detroit verlor sechs der vergangenen sieben Spiele.