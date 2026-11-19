Für Weihnachten stehen in Österreich auch heuer wieder Gutscheine hoch im Kurs. Laut Deloitte Christmas Survey wollen 34 Prozent der Befragten Gutscheine verschenken. Dahinter folgen Spielzeug und gemeinsame Zeit. Bargeld wollen 23 Prozent unter den Christbaum legen.
Die anhaltende Teuerung drückt zudem auf die Stimmung: Rund die Hälfte der Befragten freut sich deshalb weniger auf den Weihnachtseinkauf. Um neben Geschenken auch Ausgaben für Essen und Dekoration stemmen zu können, sparen 47 Prozent bereits während des Jahres.
Besonders bei der jungen Generation ist das Budget knapper. 65 Prozent der „Gen Z“ legt für Weihnachten Geld zurück. Jeder fünfte Befragte nutzt zudem Finanzierungsoptionen wie Kreditkarten- oder Ratenzahlung.
Am häufigsten liegt das diesjährige Weihnachtsbudget der Österreicher bei den in der Umfrage vorgegebenen Preisspannen zwischen 200 und 349 Euro (23 Prozent). 14 Prozent wollen 100 bis 199 Euro ausgeben, zwölf Prozent setzen sich kein Budget.
Stationärer Handel gewinnt an Bedeutung
49 Prozent besorgen ihre Weihnachtsgeschenke überwiegend im Geschäft, gegenüber 41 Prozent im Vorjahr. Aber auch vier von zehn Befragten kaufen vorwiegend online, insbesondere die jungen Generationen.
Geschenkplanung ab November
37 Prozent besorgen ihre Geschenke bereits im November, weitere 29 Prozent in der ersten Dezemberhälfte. 17 Prozent nutzen Angebote rund um den Black Friday. Nur jeder Vierte plant einen Weihnachtsurlaub, ein Drittel ist noch unentschlossen.
42 Prozent wollen in diesem Jahr einen Teil ihres Weihnachtsbudgets spenden. Die finanzielle Unterstützung soll vor allem dem Tierschutz (35 Prozent) und Kinderhilfsorganisationen (31 Prozent) zugutekommen.
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