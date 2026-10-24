Macht Schule unsere Kinder psychisch krank?

Leistungsdruck, Krisenmeldungen und das Smartphone als Dauerbegleiter: Unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, die viele von ihnen psychisch überfordern kann. Doch was brauchen Jugendliche wirklich, um in einer völlig veränderten Zukunft zu bestehen? Müssen wir dringend in die mentale Gesundheit unserer Kinder investieren und Schule völlig neu denken? Und können wir der Jugend das Vertrauen ins Leben zurückgeben? Gesundheitspsychologin Martina Rammer-Gmeiner und Bestsellerautor Andreas Salcher sind bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zu Gast und klären auf.