Macht Schule unsere Kinder psychisch krank?

Leistungsdruck, Krisenmeldungen und das Smartphone als Dauerbegleiter: Unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, die viele von ihnen psychisch überfordern kann. Doch was brauchen Jugendliche wirklich, um in einer völlig veränderten Zukunft zu bestehen? Müssen wir dringend in die mentale Gesundheit unserer Kinder investieren und Schule völlig neu denken? Und können wir der Jugend das Vertrauen ins Leben zurückgeben? Gesundheitspsychologin Martina Rammer-Gmeiner und Bestsellerautor Andreas Salcher sind bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zu Gast und klären auf.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.