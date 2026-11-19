Vernetzte Lebensräume für den Luchs

„Artenschutz kennt keine Landesgrenzen“, betont Michlmayr. Ziel sind vernetzte Lebensräume, damit sich die Luchse ausbreiten und andere Populationen erreichen können. „Wir unterstützen als OZO dieses Langzeitprojekt und leisten damit unseren Beitrag zu Artenschutz und Forschung“, erklärt der Haager Tierparkchef.