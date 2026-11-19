Lukas Michlmayr will die Zusammenarbeit deutschsprachiger Zoos stärken. Gemeinsame Schulungen und Erfahrungsaustausch sollen bei Herausforderungen wie dem Klimawandel helfen. Auch beim Schutz der Karpatenluchse setzt die Österreichische Zoo Organisation auf internationale Partner.
Die Zooverbände Österreichs, Deutschlands und der Schweiz wollen enger zusammenarbeiten. Darüber beriet Tierpark-Haag-Geschäftsführer Lukas Michlmayr bei der Konferenz des Weltzooverbands WAZA in Köln mit weiteren Verbandsvertretern. Der Haager Bürgermeister und Landtagsabgeordnete gehört seit Anfang 2025 dem Vorstand der Österreichischen Zoo Organisation (OZO) an.
Gemeinsame Schulungen und gegenseitige Besuche
Gerade der Klimawandel stellt Zoos vor neue Anforderungen bei Tierhaltung und Pflege. Erfahrungen aus wärmeren Regionen sollen helfen, sich darauf einzustellen.
Geplant sind gemeinsame Schulungen, gegenseitige Besuche und regelmäßige Treffen der Geschäftsführer. Fachwissen und praktische Erfahrungen sollen dadurch stärker geteilt werden.
Artenschutz auch außerhalb der Gehege
Vom Austausch sollen aber nicht nur die Tiere in den Gehegen profitieren: Die OZO unterstützt auch ein Langzeitprojekt zum Schutz der Karpatenluchse in freier Wildbahn.
Mit Partnern aus Tschechien, Deutschland, Österreich und Slowenien sollen Bestände gesichert und der genetische Austausch zwischen ihnen ermöglicht werden. Auch Niederösterreich soll dabei eine wichtige Rolle spielen.
Vernetzte Lebensräume für den Luchs
„Artenschutz kennt keine Landesgrenzen“, betont Michlmayr. Ziel sind vernetzte Lebensräume, damit sich die Luchse ausbreiten und andere Populationen erreichen können. „Wir unterstützen als OZO dieses Langzeitprojekt und leisten damit unseren Beitrag zu Artenschutz und Forschung“, erklärt der Haager Tierparkchef.
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