Meldungen von Nebenwirkungen durch Abnehmspritzen, die bis zum Tod reichen, sorgen in der Gesundheitsbranche für Aufsehen. Viele Patienten und Interessenten fragen sich jetzt: Wie sicher ist das alles?
Ungebrochen hoch ist die Nachfrage nach GLP-1-Rezeptoragonisten wie etwa Semaglutid oder Tirzepatid, die als Wirkstoffe in der sogenannten Abnehmspritze zum Einsatz kommen. Diese Medikamente werden hierzulande gegen Diabetes-Typ-2 und Adipositas eingesetzt. Dass dabei Nebenwirkungen drohen, ist bekannt. Immer wieder berichten Prominente öffentlich von Übelkeit oder gar Sehstörungen, wie Sänger Robbie Williams.
800 Verdachtsfälle in Österreich
Doch nun lassen Zahlen zu Meldungen von Nebenwirkungen aufhorchen, die auch in Österreich für große Verunsicherung unter den Patienten sorgen. Die Rede ist von immerhin rund 800 Verdachtsfällen mit – teils schweren – Nebenwirkungen. Im Detail wurden beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) im Zusammenhang mit der Abnehmspritze hierzulande 793 Verdachtsfälle gemeldet.
Noch keine voreiligen Schlüsse ziehen!
247 entfallen auf Semaglutid und 546 auf Tirzepatid. Insgesamt acht davon sogar mit tödlichem Ausgang. Experten warnen jedoch vor voreiligen Schlüssen: Verdachtsmeldungen seien noch keine bestätigten Tatsachen, sondern lediglich Hinweise.
„Die Angaben betreffen Verdachtsfälle von Nebenwirkungen, also medizinische Ereignisse, die im Rahmen der Anwendung eines Arzneimittels beobachtet wurden. Diese müssen aber nicht notwendigerweise mit dem Arzneimittel in Zusammenhang stehen oder von ihm verursacht werden“, vermeldet auf Anfrage dazu das BASG.
Angaben zu Verdachtsfällen von Nebenwirkungen dürfen laut BASG nicht so verstanden werden, als hätte das Arzneimittel die beobachtete Wirkung verursacht oder wäre nicht sicher in der Anwendung. Erst nach detaillierter Auswertung und wissenschaftlicher Überprüfung aller verfügbaren Daten könne man belastbare Schlussfolgerungen über Nutzen und Risiken eines Arzneimittels ziehen.
Die meisten Nebenwirkungen der Abnehmspritze sind leicht bis mäßig im Schweregrad und von kurzer Dauer. Der Großteil betrifft Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Zu den am häufigsten gemeldeten schwerwiegenden Reaktionen zählen Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung), Durchblutungsstörung des Sehnervs, Gallenblasenentzündung und Vorhofflimmern.
Wichtig: Bei Medikamenten wie der Abnehmspritze handelt es sich um rezeptpflichtige Arzneimittel, die nur unter strikter Verschreibung und ärztlicher Begleitung angewendet werden dürfen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Gesundheitsrisiken führen.
Warnung vor gefälschten Medikamenten
Von den Abnehmspritzen sind immer wieder gefälschte Varianten in Umlauf. Unklar ist daher auch, ob die Nebenwirkungen durch gefälschte Produkte verursacht wurden. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen warnt deswegen regelmäßig vor Fälschungen, die vor allem online angeboten werden. Der Internet- und Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ist in Österreich verboten.
Derzeit besteht laut Europol ein hohes Gesundheitsrisiko durch gefälschte Medikamente zur Gewichtsabnahme.
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