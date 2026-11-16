Ungebrochen hoch ist die Nachfrage nach GLP-1-Rezeptoragonisten wie etwa Semaglutid oder Tirzepatid, die als Wirkstoffe in der sogenannten Abnehmspritze zum Einsatz kommen. Diese Medikamente werden hierzulande gegen Diabetes-Typ-2 und Adipositas eingesetzt. Dass dabei Nebenwirkungen drohen, ist bekannt. Immer wieder berichten Prominente öffentlich von Übelkeit oder gar Sehstörungen, wie Sänger Robbie Williams.