„Palianytsia“-Drohnen, „Ruta“-Drohnen, „Neptun“-Raketen und „Flamingo“-Marschflugkörper hätten die Brücke zum Einsturz gebracht. Waffensysteme ukrainischer Bauart. Jahrelang blieben der Ukraine Marschflugkörper verwehrt, die für solche Operationen geeignet sind. Deutschland etwa verweigert die Lieferung der hochpräzisen „Taurus“. Nach fünf Jahren Krieg und mehreren Versuchen hat man offenbar eine eigene Lösung gefunden. Kiew hat die russische Luftabwehr dem Vernehmen nach über Wochen schrittweise zermürbt, bevor die Brücke schlussendlich beschossen wurde. Bei den früheren Angriffen auf die Hauptverkehrsroute zwischen Russland und der Krim wurde nichts Vergleichbares erreicht.