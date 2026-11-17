Die Ukraine hat Russland mit der teilweisen Zerstörung der Krim-Brücke einen schweren Schlag versetzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj feiert den Angriff als „beispiellose Operation“. Ein Detail sticht dabei besonders hervor: Bei dem Angriff seien laut Kiew vor allem Waffen ukrainischer Bauart zum Einsatz gekommen …
Der teilweise Einsturz des Mega-Bauwerks ist gleich auf drei Ebenen besonders: militärisch, logistisch und symbolisch. Die Krimbrücke – auch Kertschbrücke genannt – ist wohl die Inkarnation der russischen Aggression. Wladimir Putin eröffnete sie 2017 höchstpersönlich, nachdem Russland die geografisch wichtige Halbinsel 2014 annektiert hatte. Für die Ukraine ist das kolossale Bauwerk ein Monument der Unterdrückung.
Jetzt liegen tonnenschwere Brocken davon im Wasser. Der Hauptschlag erfolgte, wie berichtet, in der Nacht auf Dienstag. Einer der zwei Bögen stürzte laut Angaben des Unternehmens für maritime Sicherheit Ambrey in den Kertsch-Jenikale-Kanal, der die wichtigste Tiefwasser-Schifffahrtsroute zwischen dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer bildet. Die Eisenbahnbrücke steht noch – scheint aber auch beschädigt worden zu sein.
Jubelstimmung in der Ukraine
Handelsschiffe konnten den Kanal nicht befahren, auch der Straßen- und Zugverkehr wurde eingestellt. Aus Moskau hieß es lediglich, dass Putin über den Angriff informiert worden sei. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Dienstag ziemlich kleinlaut, die Brücke werde wiederhergestellt und sei danach „noch besser als zuvor“.
In der Ukraine herrscht dagegen Jubelstimmung. Kiew beschreibt den Angriff als „Vergeltungsoperation“. In den vergangenen Wochen versuchte Moskau, zahlreiche Brücken in der Ukraine zu sprengen. Hauptziel ist es, die Versorgungsadern der Hauptstadt Kiew zu zerstören. Bisher gelang das nicht.
Was diesen Angriff besonders macht
„Wir erinnern Russland auch daran, dass der Krieg immer dorthin zurückkehrt, wo er begonnen hat. Das ukrainische Potenzial zum Schutz ist und bleibt hoch, und wir werden den Terror gegen unsere Städte und Menschen nie unbeantwortet lassen“, drohte Selenskyj, der in seiner Mitteilung vor allem eines betonte: die eingesetzten Waffen.
„Palianytsia“-Drohnen, „Ruta“-Drohnen, „Neptun“-Raketen und „Flamingo“-Marschflugkörper hätten die Brücke zum Einsturz gebracht. Waffensysteme ukrainischer Bauart. Jahrelang blieben der Ukraine Marschflugkörper verwehrt, die für solche Operationen geeignet sind. Deutschland etwa verweigert die Lieferung der hochpräzisen „Taurus“. Nach fünf Jahren Krieg und mehreren Versuchen hat man offenbar eine eigene Lösung gefunden. Kiew hat die russische Luftabwehr dem Vernehmen nach über Wochen schrittweise zermürbt, bevor die Brücke schlussendlich beschossen wurde. Bei den früheren Angriffen auf die Hauptverkehrsroute zwischen Russland und der Krim wurde nichts Vergleichbares erreicht.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Dieser Angriff ist nicht „rein ukrainisch“. Einzelkomponenten für diese Waffen kommen von westlichen Unterstützern, zudem hängt die Kommunikations- und Aufklärungsebene ebenfalls an ausländischer Technik – beispielsweise Starlink. Ob das Satelliten-Netzwerk auch zum Einsatz kam, ist nicht bekannt. „Die Kommunikation hat bis zu den letzten Sekunden einwandfrei funktioniert“, erklärte der Ukrainer dazu.
Der Angriff auf die Krim war laut staatlichen Nachrichtenagenturen Teil der größten nächtlichen Drohnenoperation der Ukraine auf Russland seit Beginn des umfassenden Krieges im Jahr 2022. Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass es in 22 Regionen 1441 Drohnen abgeschossen habe.
Schwere Schäden an Hauptverkehrsader
Nun bleibt abzuwarten, wie gravierend die Schäden wirklich sind. Bei vergangenen Attacken konnte Russland die Brücke rasch wieder funktionstüchtig machen. Bilder in sozialen Medien legen jedoch nahe, dass es noch ein Weilchen dauern könnte, bis Putins Lieblingsbrücke wieder steht.
Die Kertschbrücke ist der einzige sichere Weg von Russland auf die besetzte Krim. Die Russen müssen auf der Halbinsel rund zwei Millionen Zivilisten und eine große Zahl Soldaten versorgen.
Der einzige Landweg, der nun noch offen bleibt, führt über die besetzte Südukraine (siehe Grafik oben). Ein Umweg, der gefährlich nah an der Front und diversen „Todeszonen“ vorbeiführt.
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