Der Verein Ciuduad de Yantzaza erhielt eine Geldstrafe von 2000 US-Dollar (rund 1800 Euro) und muss die Behandlungskosten des Unparteiischen in Höhe von knapp 4400 Dollar übernehmen. Yantzaza hatte schon kurz nach der Attacke mitgeteilt, Perlaza aus dem Verein zu werfen.