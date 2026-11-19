Knallhart! Ein Fußballer aus Ecuador ist wegen einer Attacke auf einen Unparteiischen für acht Jahre gesperrt worden.
Jhon Perlaza hatte bei einem Drittligaspiel im Oktober von der Ersatzbank aus einen Stein auf den Linienrichter geworfen und diesen im Gesicht getroffen.
Der Schiedsrichter-Assistent erlitt dabei schwere Verletzungen und musste operiert werden, wie der Verband des südamerikanischen Landes (FEF) mitteilte. Das Spiel wurde abgebrochen.
Verein wird zur Kasse gebeten
Die Disziplinarkommission des FEF sprach nun eine Acht-Jahres-Sperre für alle Fußball-Aktivitäten gegen Perlaza aus. Zudem werde die FIFA aufgefordert, die Sperre weltweit anzuwenden.
Der Verein Ciuduad de Yantzaza erhielt eine Geldstrafe von 2000 US-Dollar (rund 1800 Euro) und muss die Behandlungskosten des Unparteiischen in Höhe von knapp 4400 Dollar übernehmen. Yantzaza hatte schon kurz nach der Attacke mitgeteilt, Perlaza aus dem Verein zu werfen.
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