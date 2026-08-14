Trichterbrust: Nicht nur ein ästhetisches Problem

Wer eine Mulde im Brustkorb hat, erntet auch heutzutage noch schiefe Blicke. Selbstbewusstsein und Lebensqualität sinken, viele ziehen sich in ihr „Schneckenhaus“ zurück. Auch körperliche Probleme sind häufig, denn die Trichterbrust schränkt die Funktion von Herz und Lunge ein. Ein Chirurg berichtet, wie Betroffenen geholfen werden kann.
Jede 200. Person zwischen 0 und 18 Jahren hat eine sogenannte Trichterbrust. Darunter versteht man eine Einbuchtung des Brustkorbs. Buben leiden viermal häufiger daran als Mädchen. Betroffene mit starker Verformung berichten häufig davon, nicht tief atmen zu können oder schneller erschöpft zu sein.
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