Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?

Nur wenige Tage, nachdem in deutschen Medien die Namen und teils Fotos von 21 mutmaßlichen russischen Spionen aufgetaucht sind, sucht jetzt auch das Bundesheer nach den Männern: „Sollte Ihnen eine oder mehrere dieser Personen bekannt sein oder mit Ihnen Kontakt aufgenommen haben, werden Sie ersucht, dies über die Meldestelle Spionage als Beitrag zur Spionageabwehr dem Abwehramt mitzuteilen“, hieß es.