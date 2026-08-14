Joel Schwärzlers tapferer Kampf blieb unbelohnt

Über zwei Tage zog sich die Auftaktpartie von Joel Schwärzler bei den „Indiana Hardcourt Championship“ in Brownsburg (US). Obwohl sich der 20-Jährige mit einem echten Kraftakt nach Satzrückstand in die Partie zurückkämpfen konnte, musste er sich beim ATP-75-Challenger unweit des legendären Indianapolis Motor Speedway geschlagen geben.
Das Erstrunden-Duell gegen den 27-jährigen Ecuadorianer Anders Andrade war am Mittwoch nach langer Gewitterunterbrechung erst spät gestartet worden und musste am späten Abend bei Stand von 3:6, 1:2 aus der Sicht von Schwärzler unterbrochen werden. Kurz davor hatte der Vorarlberger noch ein Break kassiert.
Tiebreak Nummer 30 für Schwärzler
Über Nacht schien sich der Ländle-Youngster einen guten Plan überlegt zu haben und fand bei 2:3 gleich zwei Chancen aufs Rebreak vor. Die ließ er allerdings aus und so servierte der Weltranglisten-251. aus Südamerika bei 5:4 auf den Matchgewinn und erspielte sich bei 40:30 sogar einen Matchball. Den konnte Schwärzler jedoch abwehren und machte in der Folge das Rebreak.
Die Entscheidung musste also im Tiebreak fallen und dort unterstrich der Harder seinem Ruf als „Tiebreak-König“! In seinem 30. Tiebreak, das er im Jahr 2026 auf der Tour spielen musste, behielt er zum 24. Mal die Oberhand.
Break-Orgie in der Entscheidung
Als der Vorarlberger dann gleich zu Beginn des Entscheidungssatzes ein Break nachlegte und dieses dann auch zum 2:0 bestätigen konnte, schien Andrades Gegenwehr gebrochen. Doch weit gefehlt, denn Durchgang drei entwickelte sich zu einer wahren Break-Orgie. Bis zum 4:4 mussten beide Spieler je zweimal ihr Service abgeben. Dann durchbrach Schwärzler zum dritten Mal den Aufschlag seines Gegners zum 5:4 und servierte auf den Matchgewinn. Doch wieder glich der Ecuadorianer. Nachdem er dann sein eigenes Service zum 6:5 durchgebracht hatte, erspielte er sich bei Aufschlag Schwärzler erneut zwei Matchbälle und nutzte schließlich seine insgesamt dritte Chance um nach einer Netto-Spielzeit von 2:34 Minuten den Achtelfinaleinzug mit einem 6:3, 6:7 (5), 7:5-Erfolg zu fixieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.