Joel Schwärzlers tapferer Kampf blieb unbelohnt

Break-Orgie in der Entscheidung

Als der Vorarlberger dann gleich zu Beginn des Entscheidungssatzes ein Break nachlegte und dieses dann auch zum 2:0 bestätigen konnte, schien Andrades Gegenwehr gebrochen. Doch weit gefehlt, denn Durchgang drei entwickelte sich zu einer wahren Break-Orgie. Bis zum 4:4 mussten beide Spieler je zweimal ihr Service abgeben. Dann durchbrach Schwärzler zum dritten Mal den Aufschlag seines Gegners zum 5:4 und servierte auf den Matchgewinn. Doch wieder glich der Ecuadorianer. Nachdem er dann sein eigenes Service zum 6:5 durchgebracht hatte, erspielte er sich bei Aufschlag Schwärzler erneut zwei Matchbälle und nutzte schließlich seine insgesamt dritte Chance um nach einer Netto-Spielzeit von 2:34 Minuten den Achtelfinaleinzug mit einem 6:3, 6:7 (5), 7:5-Erfolg zu fixieren.