Kriminalfall rund um Hochleistungssauger gelöst

Ein kurioser Fall rund um einen verschwundenen Hochleistungs-Industriestaubsauger und gestohlenes Werkzeug beschäftigte zuletzt die Polizei in Tirol. Jetzt konnten die Ermittler den Fall lösen. Das Diebesgut konnte auf einer Baustelle in Wien entdeckt und sichergestellt werden. Unter Verdacht: Ein Ex-Mitarbeiter der geschädigten Firma.