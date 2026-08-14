Kriminalfall rund um Hochleistungssauger gelöst

Ein kurioser Fall rund um einen verschwundenen Hochleistungs-Industriestaubsauger und gestohlenes Werkzeug beschäftigte zuletzt die Polizei in Tirol. Jetzt konnten die Ermittler den Fall lösen. Das Diebesgut konnte auf einer Baustelle in Wien entdeckt und sichergestellt werden. Unter Verdacht: Ein Ex-Mitarbeiter der geschädigten Firma.
Der 35-jährige Einheimische soll nach seinem Ausscheiden aus einem Betrieb in Kramsach (Bezirk Kufstein) Firmeneigentum mitgehen lassen haben. Es geht um einen Hochleistungs-Industriestaubsauger und einen Werkzeugkoffer samt Winkelschleifer im Wert von Tausenden Euro.
Diebstahl lange Zeit unbemerkt
Brisant: Das Fehlen der Geräte fiel offenbar erst Monate später auf, der Ex-Mitarbeiter, der nun unter Verdacht steht, habe bereits am 20. Februar die Firma verlassen. Nach einem Zeugenhinweis erstattete der Geschäftsführer des geschädigten Unternehmens am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.
Auf Baustelle in Wien aufgetaucht
Die Ermittler wurden schließlich in Wien fündig. Der Industriestaubsauger konnte auf einer Baustelle sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen sind derzeit noch im Gange. Anzeigen folgen.
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