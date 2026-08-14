Mann aus Flieger gesaugt: Darum brach das Fenster

Gurt rettete ihm das Leben

Durch das zerbrochene Fenster entstand bei 600 km/h in rund 4500 Meter ein starker Sog, der den Passagier Ljubisa Karovic (61) aus der Öffnung zog. Seine Frau und weitere Passagiere hielten ihn fest. Der Serbe überlebte nur, weil er angeschnallt war. Karovic erlitt bei dem Unfall Verletzungen an Hals und Schulter sowie Schürfwunden. Ein Arzt an Bord kümmerte sich um ihn.