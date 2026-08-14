Luftalarm: Eurofighter schießen Kampfdrohne ab

Drohne vermutlich aus der Ukraine

Das Militär machte zunächst keine genauen Angaben zur Herkunft des Flugobjektes. Die Rede war aber von einer ausländischen Drohne, die infolge von Russlands elektronischer Kampfführung in den lettischen Luftraum geraten sei. Damit liegt der Schluss nahe, dass es sich um eine abgewehrte ukrainische Drohne handelte. Kiew hatte nach Angaben des lettischen Rundfunks in der Nacht Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen.