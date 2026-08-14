Wurz-Brüder in Japan auf Spuren von Ratzenberger

Seit Anfang des Jahres sind die Söhne von Ex-Formel-1-Pilot Alexander Wurz in Japan zu Hause. Charlie (20) fährt in der Super Formula, Oscar (18) in der Super Formula Lights – sie erhoffen sich dadurch einen Karrieresprung. Wie ihr Leben in der gemeinsamen WG ist und warum eine japanische Waschmaschine eine große Herausforderung sein kann.