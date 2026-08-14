Wurz-Brüder in Japan auf Spuren von Ratzenberger

Seit Anfang des Jahres sind die Söhne von Ex-Formel-1-Pilot Alexander Wurz in Japan zu Hause. Charlie (20) fährt in der Super Formula, Oscar (18) in der Super Formula Lights – sie erhoffen sich dadurch einen Karrieresprung. Wie ihr Leben in der gemeinsamen WG ist und warum eine japanische Waschmaschine eine große Herausforderung sein kann.
Was die beiden „Wurzis“ im „Land der aufgehenden Sonne“ anstreben, haben auch schon einige Österreicher vor ihnen gemacht. So wurde Roland Ratzenberger als Toyota-Werksfahrer in Japan in der Formel 3000 Anfang der 1990er-Jahre zum Star. Robert Lechner absolvierte 2000 ein Jahr in der japanischen Formel 3, zuletzt war Lucas Auer 2019 in der Super Formula unterwegs.
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