Leisten Sie etwa auch keine Arbeit?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen.
Unserem Bundeskanzler ist beim Interview einer von zwei möglichen Politikerfehlern unterlaufen: Entweder hat er das gesagt, was er wirklich dachte, oder er hat das Gegenteil von dem gesagt, was er dachte. Im ersten Fall wäre ihm die Wahrheit versehentlich herausgerutscht, im zweiten hätte er sich selbst angelogen. In jedem Fall hat unser Kanzler gesagt: „Kinderarbeit (sic!) ist für mich keine unbezahlte Arbeit.“
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