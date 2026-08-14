Robbie Williams gesteht: „Ich habe Autismus“

Robbie Williams macht seinen Fans ein offenes Geständnis: Er leidet an Autismus. „Ich habe ADHS und ich habe gerade herausgefunden, dass ich auch ein bisschen Autismus habe“, erklärte er am Donnerstag bei einem Event in London, wie die „Daily Mail“ berichtete.
Eine Belastung sei diese Diagnose jedoch nicht, wie der Sänger fortfuhr. Es sei sogar eine Erleichterung. „Ich liebe das tatsächlich, weil es so viel erklärt“, fuhr Williams fort.
„Entschuldigung, ich bin Autist“
Und erklärte frech: „Es ist jetzt meine Freikarte aus dem Gefängnis.“ Wie er das meinte? Wenn er wieder einmal einen seiner Ausraster habe, habe er die passende Erklärung parat und könne einfach sagen: „Entschuldigung, ich bin Autist.“
Und Williams verriet auch, dass die Krankheiten einen Einfluss auf sein Leben haben. „Mit ADHS kannst du dich auf etwas zu 1000 Prozent konzentrieren, aber bei absolut allem anderen kannst du es einfach nicht“, erklärte er – und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: „Fragt meine Kinder.“
Kreativität lenkt Robbie von irren Gedanken ab
Außerdem habe er aufdringliche Gedanken. Kreativität sei jedoch sein Ventil, um damit umzugehen. „Was mich völlig und absolut beschäftigt, ist das Erschaffen von Bildern und lustigen Dingen“, schilderte er.
Denn dann habe er weniger Zeit, um über sich selbst nachzugrübeln. „Mein Gehirn ist unglaublich kreativ und es kann über alles kreativ sein, wovor du in der Welt Panik bekommst oder Angst hast.“
„Was, wenn ich Telekinese habe ...?“
Welche Gedanken das sind? Williams schilderte einen dieser Momente während eines Fluges: „Ich saß kürzlich in einem Flugzeug und dachte: ,Was, wenn ich Telekinese habe und meine aufdringlichen Gedanken dem Flugzeug sagen, dass es abstürzen soll?‘“
Natürlich wisse er, dass er keine Telekinese besitze und den Flieger nicht mit seinen Gedanken abstürzen lassen kann, fuhr der Sänger fort. Dennoch zeige diese Anekdote deutlich, „das Ausmaß des Wahnsinns, mit dem ich es zu tun habe“.
In der Vergangenheit hatte Robbie Williams schon seine ADHS-Diagnose öffentlich gemacht. Außerdem erklärte er im letzten Winter, dass er heimlich mit dem Tourette-Syndrom lebe, die „Tics aber nicht zum Vorschein“ kämen.
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