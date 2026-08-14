Bargeldzahlung: Ab 2027 ist bei 10.000 € Schluss

Betroffen ist vor allem der Geschäftsverkehr. Wer etwa bei einem Händler ein Auto, Schmuck oder andere teure Waren kauft, darf künftig nicht mehr als 10.000 Euro bar bezahlen. Auch Zahlungen zwischen Unternehmen fallen laut „finanz.at“ unter die neue Grenze. Soll heißen: Das Verbot greift, wenn mindestens ein Vertragspartner gewerblich handelt.