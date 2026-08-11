Ketamin: „Partydroge“ gegen schwere Depressionen

Viele Menschen mit Depressionen erleben trotz Behandlung keine ausreichende Besserung. Medikamente, Psychotherapie und andere Maßnahmen führen nicht immer zum gewünschten Erfolg. Bleiben mehrere Behandlungsversuche ohne ausreichende Wirkung, wird von einer therapieresistenten Depression gesprochen. Schätzungen zufolge betrifft dies international etwa 30 Prozent der Menschen mit der psychischen Erkrankung. Doch was passiert, wenn herkömmliche Therapien nicht mehr weiterhelfen?