Nach Hochzeit: Ronaldo überrascht mit neuer Frisur

Cristiano Ronaldo hat sich nach seiner Sommerpause – inklusive heimlicher Hochzeit mit Georgina Rodriguez – mit einer neuen Frisur bei seinem Verein Al-Nassr zurückgemeldet. Die Reaktion der Fans ließ nicht lange auf sich warten.
Überraschung um Cristiano Ronaldo! Nachdem die Spekulationen um seine Hochzeit mit Georgina beendet sind, sorgt er nun mit seiner Haarpracht für neue Aufregung.
Die Fans reagieren
Während der Superstar ansonsten mit seinem klassischen dunkelbraunen Look überzeugt, hat er sich nun auf Instagram mit einem auffälligen blond-goldenen Style präsentiert. Und noch zu sehen: Der Portugiese ist wieder im Training dabei und richtig motiviert.
Die Reaktionen der Fans auf seinen neuen Look ließen natürlich nicht lange auf sich warten. „Der verheiratete Ronaldo sieht ganz anders aus“, oder „Eminem 2.0“, ist da zu lesen, während sich schon hitzige Debatten darüber entfaltet haben, ob Ronaldo die Frisur behalten sollte.
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