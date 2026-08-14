Wirtschaftskammer zahlte für Fake-Lehrlinge Geld

Wie konnte das denn passieren? In Kärnten haben zwei Unternehmer erkannt, wie sie bei der Wirtschaftskammer leicht an Geld kommen konnten – mit erfundenen Weiterbildungskursen für Lehrlinge lukrierten sie binnen kurzer Zeit hohe Summen an Förderungen. Jetzt hat der Skandal ein Nachspiel.
Am Klagenfurter Landesgericht geht es um den Verdacht des schweren Betruges: Zwei Angeklagte sollen die Wirtschaftskammer Österreich und in weiterer Folge die Republik durch unzählige Täuschungshandlungen mit fingierten Beweismitteln um Geld gebracht haben. Wie haben die Unternehmer das gemacht?
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