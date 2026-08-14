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Betrugsprozess

Wirtschaftskammer zahlte für Fake-Lehrlinge Geld

Kärnten
14.08.2026 05:00
Die Wirtschaftskammer Österreich soll auf Betrüger hereingefallen sein.
Die Wirtschaftskammer Österreich soll auf Betrüger hereingefallen sein.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Wie konnte das denn passieren? In Kärnten haben zwei Unternehmer erkannt, wie sie bei der Wirtschaftskammer leicht an Geld kommen konnten  – mit erfundenen Weiterbildungskursen für Lehrlinge lukrierten sie binnen kurzer Zeit hohe Summen an Förderungen. Jetzt hat der Skandal ein Nachspiel.

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Am Klagenfurter Landesgericht geht es um den Verdacht des schweren Betruges: Zwei Angeklagte sollen die Wirtschaftskammer Österreich und in weiterer Folge die Republik durch unzählige Täuschungshandlungen mit fingierten Beweismitteln um Geld gebracht haben. Wie haben die Unternehmer das gemacht?

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