Seil losgelassen: Junge Französin fiel auf Steine

Am frühen Donnerstagabend hat sich bei den Baggerlöchern in Rankweil ein dramatischer Unfall ereignet. Eine 20 Jahre alte französische Touristin wollte sich ins Wasser schwingen, ließ das Seil allerdings zu früh los und stürzte auf mehrere Steine.
Die Baggerlöcher im beliebten Vorarlberger Erholungsgebiet Paspels am Donnerstagabend gegen 17 Uhr: Mehrere junge Menschen schwangen sich mit einem eigens dafür angebrachten Tau in den Badesee, eine spaßige Angelegenheit. Bis schließlich die junge Französin an der Reihe war. Die 20-Jährige schwang ab, ließ fatalerweise das Seil zu früh los und fiel mit voller Wucht auf mehrere Felsbrocken. Ihre Freunde eilten ihr sofort zu Hilfe und verständigten die Rettung.
Wirbel- und Kopfverletzungen
Aufgrund der Steilheit des Uferbereichs wurde auch die Feuerwehr alarmiert, um bei der Bergung der Verunglückten zu helfen. Zwei Notärzte kümmerten sich in weiterer Folge um die Erstversorgung der Schwerverletzten. Dabei mussten sie sehr vorsichtig vorgehen: Die 20-Jährige hatte sich nämlich beim Aufprall Verletzungen an der Lendenwirbelsäule sowie am Kopf zugezogen. Anschließend ging es mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz.
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