Seil losgelassen: Junge Französin fiel auf Steine

Wirbel- und Kopfverletzungen

Aufgrund der Steilheit des Uferbereichs wurde auch die Feuerwehr alarmiert, um bei der Bergung der Verunglückten zu helfen. Zwei Notärzte kümmerten sich in weiterer Folge um die Erstversorgung der Schwerverletzten. Dabei mussten sie sehr vorsichtig vorgehen: Die 20-Jährige hatte sich nämlich beim Aufprall Verletzungen an der Lendenwirbelsäule sowie am Kopf zugezogen. Anschließend ging es mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz.