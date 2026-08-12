Sonnenfinsternis: Das Naturspektakel im Livestream

Heute kann man die stärkste partielle Sonnenfinsternis in Österreich seit 27 Jahren bestaunen. Das beeindruckende Himmelsereignis erreicht im Sonnenuntergang ihr Maximum. In zwei Livestreams können sie das Naturerlebnis ab 19.15 Uhr verfolgen, auch wenn Sie keine begehrte Schutzbrille ergattern konnten!
Zu fast 90 Prozent handelt es sich um die stärkste Verfinsterung der Sonne in Wien seit dem 11. August 1999. Und auch das Wetter spielt am Abend mit: Ein wolkenfreier Himmel ermöglicht im Großteil Österreichs ausgezeichnete Beobachtungsbedingungen! Nur im Bergland könnte der Blick zum Teil durch Quellwolken getrübt sein.
„Sofi“ ist in Vorarlberg am längsten zu sehen
Ihr Maximum erreicht sie beim Sonnenuntergang, der in Wien um 20.14 Uhr ist. In Vorarlberg kann man das Spektakel am längsten beobachten, dort geht die Sonne erst um 20.39 Uhr unter. Ein Blick aufs Firmament lohnt sich sogar doppelt: Denn gleichzeitig erreicht der Meteorschauer der „Perseiden“ seinen Höhepunkt.
Hier sehen Sie ab 19.15 Uhr die partielle Sonnenfinsternis im Livestream von der Sophienalpe:
Hier sehen Sie ab 19.15 Uhr die partielle Sonnenfinsternis im Livestream vom Donauturm:
Beobachten soll man die Sonnenfinsternis allerdings nur mit speziell dafür vorgesehenen Schutzbrillen. Normale Sonnenbrillen, Schweißer- oder Gletscherbrillen, Röntgenbilder, geschwärztes Glas oder CDs sind dafür ungeeignet. Wer mit solchen Hilfsmitteln direkt in die Sonne schaut, riskiert Augenschäden!
Sichere Alternative zur Schutzbrille: Eine Lochkamera
Eine Alternative, die sogar als sicherste Methode zur Beobachtung gilt, bietet eine Lochkamera. Das Sonnenlicht fällt dabei durch ein kleines Loch in einem lichtdichten Behälter wie einem Karton oder einer leeren Chipsdose auf eine Projektionsfläche. Damit vermeidet man einen direkten Blick in die Sonne, sondern sieht lediglich ein Abbild auf der Projektionsfläche. Im Internet findet man dazu zahlreiche Bastelanleitungen!
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