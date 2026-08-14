„Sie haben uns gefragt, ob wir beide deppat sind“

Neben dem SK Rapid kickte Wolfgang Kienast in Wien für den Sportclub und die Vienna. Aber auch an seinem 70. Geburtstag am Freitag ist für ihn klar: „Rapid is Rapid, da geht für mich nix drüber!“ Eh klar, in Hütteldorf feierte Kienast mit dem Cup-Triumph 1976 den größten Erfolg seiner Karriere.