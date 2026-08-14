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Wolferl Kienast ist 70

„Sie haben uns gefragt, ob wir beide deppat sind“

Fußball National
14.08.2026 06:15
Wolfgang Kienast (li.), der am Freitag 70 wird, mit seinem Sohn Roman.
Wolfgang Kienast (li.), der am Freitag 70 wird, mit seinem Sohn Roman.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Wolfgang Kienast sprach anlässlich seines 70. Geburtstags mit der „Krone“ über Rapid und Familien-Duelle. In welcher Kategorie ihn sein Bruder Reinhard übertrumpfte („das fuchst mich schon“) und warum es nach dem einstigen Wechsel von Sohn Roman zu Austria Wien empörte Anrufe gab.

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Neben dem SK Rapid kickte Wolfgang Kienast in Wien für den Sportclub und die Vienna. Aber auch an seinem 70. Geburtstag am Freitag ist für ihn klar: „Rapid is Rapid, da geht für mich nix drüber!“ Eh klar, in Hütteldorf feierte Kienast mit dem Cup-Triumph 1976 den größten Erfolg seiner Karriere.

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