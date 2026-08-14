Neues von Philipp und Energie fürs Wochenende

Philipp genießt noch – nach der gesundheitsbedingten Auszeit nach seiner Augen-OP – die letzten Urlaubstage in Italien und freut sich, ab Montag wieder live im Studio zu turnen! Und wir erst! Davor aber tanken wir Kraft mit einer gemeinsamen Bewegungseinheit aus einer voraufgezeichneten „Philipp bewegt“-Sendung. So beginnt das Wochenende mit Leichtigkeit und einem rundum guten Gefühl.
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