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Zahlen steigen wieder

Warum sich so viele betrunken ans Steuer setzen

Steiermark
14.08.2026 05:00
In Österreich gilt eine 0,5-Promille-Grenze beim Autofahren.
In Österreich gilt eine 0,5-Promille-Grenze beim Autofahren.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Auf heimischen Straßen krachte es zuletzt häufig, oft war Alkohol im Spiel. Warum es überhaupt so weit kommt und wie man dagegen arbeiten kann, erklärt ein Verkehrspsychologe.

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Am gestrigen Donnerstag verursachte ein 55-jähriger Alko-Lenker auf der B 320 einen Unfall mit einem Rettungswagen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Am Mittwoch verlor ein 17-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein Alkotest verlief positiv. Am Dienstag krachte eine 71-Jährige betrunken am Steuer gegen einen Lkw. Am Montag baute ein 22-jähriger Alko-Lenker einen Unfall ...

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