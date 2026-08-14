Warum sich so viele betrunken ans Steuer setzen

Am gestrigen Donnerstag verursachte ein 55-jähriger Alko-Lenker auf der B 320 einen Unfall mit einem Rettungswagen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Am Mittwoch verlor ein 17-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein Alkotest verlief positiv. Am Dienstag krachte eine 71-Jährige betrunken am Steuer gegen einen Lkw. Am Montag baute ein 22-jähriger Alko-Lenker einen Unfall ...