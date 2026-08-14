Warum sich so viele betrunken ans Steuer setzen

Auf heimischen Straßen krachte es zuletzt häufig, oft war Alkohol im Spiel. Warum es überhaupt so weit kommt und wie man dagegen arbeiten kann, erklärt ein Verkehrspsychologe.
Am gestrigen Donnerstag verursachte ein 55-jähriger Alko-Lenker auf der B 320 einen Unfall mit einem Rettungswagen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Am Mittwoch verlor ein 17-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein Alkotest verlief positiv. Am Dienstag krachte eine 71-Jährige betrunken am Steuer gegen einen Lkw. Am Montag baute ein 22-jähriger Alko-Lenker einen Unfall ...
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