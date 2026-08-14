„Keiner kontrolliert, was unter Wasser passiert“

Abtauchen im „Land der Seen“: Was für viele eine schöne Freizeitbeschäftigung ist, ist für Berufstaucher der Lebensunterhalt. Doch obwohl es strenge Auflagen und Verordnungen bezüglich der Arbeit unter Wasser gibt, mangelt es an der regelmäßigen Kontrolle – oft mit fatalen Folgen.
„Ich bin wie ein Schlosser oder Ingenieur, nur unter Wasser“, erzählt Andrea Stoch von seinem Beruf als Industrietaucher. Doch während sich Schlosser oder Ingenieure wohl kaum darüber Gedanken machen, wie gut die Sauerstoffzufuhr während der Arbeit ist, hat das für Stoch höchste Priorität.
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