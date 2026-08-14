„Keiner kontrolliert, was unter Wasser passiert“

„Ich bin wie ein Schlosser oder Ingenieur, nur unter Wasser“, erzählt Andrea Stoch von seinem Beruf als Industrietaucher. Doch während sich Schlosser oder Ingenieure wohl kaum darüber Gedanken machen, wie gut die Sauerstoffzufuhr während der Arbeit ist, hat das für Stoch höchste Priorität.