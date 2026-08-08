Was Akne-Haut im Sommer braucht und neue Therapien

Sonne, Hitze und Meer tun der Seele gut – der Haut allerdings nicht immer. Viele kennen das Phänomen: während des Urlaubs scheint die Akne plötzlich besser zu werden, doch wenige Wochen später folgt der große Rückschlag. Akne ist keine Pubertätserkrankung mehr, immer mehr Erwachsene leiden. Gleichzeitig hat sich die Akne-Therapie in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt: nicht neue Wundermittel stehen im Mittelpunkt, sondern kluge Kombinationen, individuell abgestimmte Therapien und ein bewusster Umgang mit Antibiotika. Gregor Holzer-Birkenbach, Facharzt für Dermatologie aus der Klinik Donaustadt weiß, welche neuen Wege es gegen Akne gibt.