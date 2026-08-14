GAK holte sich auf der Insel eine Allzweckwaffe

„Ich kann vom Verteidiger bis zum Zehner alles spielen“, sagt mit Souleyman Mandey die neue Allzweckwaffe des GAK. Der 20-jährige, österreichische U21-Teamspieler wechselte vergangene Woche von West Bromwich an die Mur. Mit der „Krone“ sprach er über die Zeit auf der Insel, warum er nach Graz gekommen ist und auch über seine Stärken.
Fünf Minuten Einsatzzeit hat Souleyman Mandey beim GAK bereits bekommen. Beim Debüt vergangene Woche im Spiel gegen Aufsteiger Lustenau.
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