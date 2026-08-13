Fünf Sportarten, die vor Demenz schützen können

Nach sechs Monaten schnitten einige Teilnehmer der Krafttrainingsgruppe bei Gedächtnistests sogar etwas besser ab als zu Beginn der Untersuchung. Mithilfe von MRT-Aufnahmen stellten die Forscher außerdem fest, dass die Trainierenden im Vergleich zu denjenigen, die kein Krafttraining betrieben, Veränderungen aufwiesen, die auf gesündere Gehirnneuronen und eine geringere Hirnschrumpfung in Regionen hindeuten, die typischerweise von der Alzheimer-Krankheit betroffen sind.