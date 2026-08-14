Mit nur 18 Jahren! Golf-Talent stirbt nach Not-OP

Die Golfspielerin Jessica Bang ist im Alter von 18 Jahren gestorben. Das Nachwuchstalent war am 1. August bei der Turniervorbereitung in Thailand zusammengebrochen und in ein Krankenhaus in Bangkok gebracht worden.
Nach einer Notoperation am Gehirn starb die Australierin demnach später im Krankenhaus. Bang spielte seit Ende 2025 auf der australischen Profi-Golftour WPGA. Im Februar gewann sie in ihrem erst fünften Profistart ein Qualifikationsturnier in New South Wales.
„Diese Nachricht bricht uns das Herz“, schrieben Familienangehörige auf einer Fundraising-Website und weiter: „Wir möchten Jessica weiterhin in Erinnerung behalten und ihre Erfolge, ihre Leidenschaft und ihr Engagement für den Golfsport würdigen“.
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