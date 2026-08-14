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Verletzungsdrama vor Abflug zur Weltmeisterschaft

Sport-Mix
14.08.2026 10:55
Anna Hagspiel und Serena Au Yeong können nicht gemeinsam bei der WM in Indien antrreten.
Anna Hagspiel und Serena Au Yeong können nicht gemeinsam bei der WM in Indien antrreten.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Das gibt es doch nicht! Österreichs Badminton-Ass Anna Hagspiel verletzte sich beim Training am Tag vor ihrem Abflug zu den Weltmeisterschaften schwer am Knie. Die ersten Untersuchungen bestätigten dann die schlimmsten Befürchtungen: Die 24-Jährige muss die am 17. August beginnenden Titelkämpfe in Indien auslassen.

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Eigentlich hätte Anna Hagspiel bereits ab kommendem Montag in New Delhi bei der Badminton-Weltmeisterschaft aufschlagen sollen. Doch dieser Traum platzte einen Tag vor dem Abflug nach Indien wie eine Seifenblase. Kurz vor ihrem 25. Geburtstag, den sie am 22. August feiern wird, verletzte sich die Nationalkaderspielerin des UBSC Wolfurt im Training schwer am Knie.

MRT bringt traurige Gewissheit
Die Vorarlbergerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sich nach einer MRT-Untersuchung die schlimmsten Befürchtungen bestätigten: Kreuzbandriss. Nicht der Erste für die Doppelspezialistin, die in Indien an der Seite der Ranklerin Serena Au Yeong hätte spielen sollen. Bereits im November 2021 hatte sich Hagspiel bei einem Bundesligaspiel das Kreuzband gerissen. 

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