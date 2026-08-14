Verletzungsdrama vor Abflug zur Weltmeisterschaft

Das gibt es doch nicht! Österreichs Badminton-Ass Anna Hagspiel verletzte sich beim Training am Tag vor ihrem Abflug zu den Weltmeisterschaften schwer am Knie. Die ersten Untersuchungen bestätigten dann die schlimmsten Befürchtungen: Die 24-Jährige muss die am 17. August beginnenden Titelkämpfe in Indien auslassen.
Eigentlich hätte Anna Hagspiel bereits ab kommendem Montag in New Delhi bei der Badminton-Weltmeisterschaft aufschlagen sollen. Doch dieser Traum platzte einen Tag vor dem Abflug nach Indien wie eine Seifenblase. Kurz vor ihrem 25. Geburtstag, den sie am 22. August feiern wird, verletzte sich die Nationalkaderspielerin des UBSC Wolfurt im Training schwer am Knie.
MRT bringt traurige Gewissheit
Die Vorarlbergerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sich nach einer MRT-Untersuchung die schlimmsten Befürchtungen bestätigten: Kreuzbandriss. Nicht der Erste für die Doppelspezialistin, die in Indien an der Seite der Ranklerin Serena Au Yeong hätte spielen sollen. Bereits im November 2021 hatte sich Hagspiel bei einem Bundesligaspiel das Kreuzband gerissen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.