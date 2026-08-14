Verletzungsdrama vor Abflug zur Weltmeisterschaft

MRT bringt traurige Gewissheit

Die Vorarlbergerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sich nach einer MRT-Untersuchung die schlimmsten Befürchtungen bestätigten: Kreuzbandriss. Nicht der Erste für die Doppelspezialistin, die in Indien an der Seite der Ranklerin Serena Au Yeong hätte spielen sollen. Bereits im November 2021 hatte sich Hagspiel bei einem Bundesligaspiel das Kreuzband gerissen.